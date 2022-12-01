美國「國防新聞」（Defense News）報導，五角大廈官員認為，中國是對美國國家安全的首要威脅，因此，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）召集了一批分析師和專家，組建「中國任務小組」（China mission group），以觀察、監控與中國的競爭。

負責製作、分析和傳播軍事情報的美國國防情報局，其參謀長（Chief of Staff）John Kirchhofer日前表示，該局成立了一個「中國任務小組」，將於明年初全面運作。他解釋，「簡單來說：我們創造了一個盒子，並稱之為中國，如果你在DIA從事與中國相關的工作，那麼你就在這個盒子裡頭。」

報導稱，美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）專為美國總統提供各類情報，而DIA則是外國作戰情報的主要來源。John Kirchhofer表示，新的「中國任務小組」將成為DIA關於中國知識和技能的智囊，這代表DIA局長柏瑞爾（Scott Berrier）等內部人員以及相關外部人員，可以從該小組獲得「任何深層次的專業知識」。

John Kirchhofer說，這是美國面臨長期生存威脅的情況下，所做最大程度的整合。他指出，情報界大多把重點放在歐洲，但該地區未必是長期威脅的來源，即便今日有好戰的俄羅斯。

報導稱，DIA計劃將更多資源，包括人力、通信和資訊技術轉移到太平洋地區，並與友好國家進行擴大軍事情報機構合作的談判。美國陸軍、海軍和空軍也正在採取類似的策略。

John Kirchhofer表示，這種轉變將有助於「在發生危機時保持恢復力（resiliency），並在出現最壞情況時，提供必要的餘裕空間（redundancy）」；「這展現了對美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）和潛在對抗中國的長期承諾。」