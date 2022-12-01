必和必拓(BHP)執行長Mike Henry在周三的一場會議上說，中國未來20年經濟成長的「基本面已經到位」。
全球最大礦業公司負責人Henry說，他預計會看到「中國對經濟成長的國內驅動力將日益增強」。
必和必拓是頂級的鐵礦石生產商，用於製造建築業的鋼材。在截至今年6月的財年裡，該公司開採的鐵礦石超過了2.5億噸。
執行長表示，預計2023年中國鋼鐵產業將出現成長，因為中國經濟將開始對政府的刺激措施做出回應，同時中國鋼鐵產量將緩慢復甦。在2022年的前7個月，中國鋼鐵產量下降了3.4%。
必和必拓還開採銅、鎳等金屬，推動能源轉型，協助全球履行氣候承諾。
Henry說：「如果沒有採礦，去碳化和電氣化是無法實現的」。「在未來30年，全球每年鎳需求將是過去3年的大約4倍，對銅和鋼的需求則是2倍」。
關於汽車業對採礦的熱衷，Henry說：「你可能會看到一些汽車製造商想參與上游的採礦業務，但是隨著時間推移，他們會意識到，對他們來說，最好的資本配置還是他們熟捻的業務」。
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