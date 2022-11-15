瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）表示，在推出穩增長和保交樓的措施後，中國國內經濟有望從今年12月起回升，但對於押注經濟重啟的操作仍然存疑，預期年底召開的中央經濟工作會議，將能為當局在明年的政策提供更清晰的啟示。

該行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova指出，在此前加強防疫封控抑制內部消費及製造業受壓下，最新經濟數據確證中國經濟廣泛放緩，預計中國經濟在第四季的增速可能較慢，並對該行所做全年增長3.5％的預測帶來下行壓力。

不過，中國推出房地產救市16條，投資者應審慎樂觀。Casanova認為，這是自大陸房企在過去一年持續出現債務違約以來，力度最大的支持行業措施，當中涵蓋6大範疇，由延長房企貸款期限和調整還款安排，以至支持個人住房貸款的合理需求。

他認為，雖然新措施朝著正確方向邁進，但基於起始點偏低，而建造業生命周期較長，因此新政策的效用至少需要多季之後，才能在房地產業的指標表現反映。