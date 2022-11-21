衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中是因為擋了疫苗掮客、騙子的財路，所以仇恨值才會拉高；台北市長柯文哲今(21)日則酸薛瑞元不講還好，一講扯到慈濟、台積電等企業，「比豬隊友還豬」，也感嘆政治使人瘋狂，「自己認識薛瑞元20幾年，他以前不是這樣」。

柯文哲表示，有些事情做錯就惦惦就好，結果薛瑞元現在越扯越大，「慈濟買疫苗要給你，你現在說人家有什麼目的，你一舉得罪多少人」。

他回憶過去20幾年前薛瑞元在當衛生署醫事科長時，自己當時就跟薛很熟，當年全國器官捐贈的防疫登入系統，還是薛瑞元當科長時包給自己做的，所以這也不是什麼壞人。

柯文哲坦言，常常有人就批評說當官以後，太多這種包袱，政治就是這樣，就像最近看立法委員柯建銘，幾十年前也不是長這個樣子，怎麼現在變成這樣子，薛瑞元也是這樣，自己認識20幾年，以前也不是這個樣子，現在怎麼變成這個樣子，感嘆「有時候政治使人瘋狂」。