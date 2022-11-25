彭佳芸聲明。(黃敬文翻攝)

距離投票日僅剩最後一天，在第四選區（三重、蘆洲）爭取連任的新北市議員彭佳芸近日遭發黑函，內容雖然是在稱讚彭佳芸在學歷、經歷以及背景等，然而卻處處影射她藍綠通吃，惡意攻擊、詆毀她與家人的聲譽；彭佳芸昨(24)日親自向警方報案，希望早日水落石出，也端正選風。

彭佳芸透過臉書發文表示，有許多支持者向她反應，收到沒有署名、發出地的黑函，不僅假冒自己的名義發函，內容更是荒腔走板，破壞黨內團結，已經明顯違反《選罷法》意圖使人不當選等罪，昨天已經在警局完成報案。

彭佳芸今(25)日也發聲明澄清，指出自己自政大新聞系畢業後，與同屆許多同學一樣進入新聞台工作，投遞履歷是否獲得企業青睞並社會新鮮人能決定，近10年先後經歷3家電視台服務，在業界也是非常稀鬆平常的事，有心人士刻意強調單一新聞台立場操弄分化，不僅破壞黨內團結立場，也對於正在努力工作、力爭上游的年輕人有失公允。

她強調，黑函不僅昧於事實操弄對立，更直接對本人無辜的長輩及家人攻擊非常心疼，為了自己及家人更會全力以赴，不會讓躲在暗處的競爭對手得逞，呼籲選民如果再有看到未經署名卻與自己有關的傳單或文宣，請立即與競選辦公室連繫或者提供給警方，以保全證據。

據了解，這封黑函是透過郵寄的方式寄出，沒有屬名與出處，目前有2位三重的里長收到，內容雖然通篇是在誇獎彭佳芸學經歷與家族背景，然而卻可發現內容企圖營造彭佳芸藍綠通吃，另外也以「明褒暗貶」的方式攻擊彭佳芸的親屬，而彭佳芸昨天也向警方提出《選罷法》意圖使人不當選的告訴。

三重警分局表示，新北市議員候選人彭佳芸報案稱日前收到一封未屬名寄件者之郵件，內容提及議員彭佳芸之學歷、經歷、背景、選舉優勢等，因此到本分局提出檢舉黑函報案；本分局已報請選監委員與責任區檢察官偵辦處理，並積極追查來源與散佈者。