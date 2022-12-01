近年精釀啤酒產業蓬勃發展，位於新北市的知名啤酒業者就有「啤酒頭釀造」、「金色三麥」、「酉鬼啤酒」等品牌，其中「啤酒頭釀造」更是耗時5年、斥資10億元在三重打造企業總部與觀光酒廠，觀光酒廠也在12月1日開幕，新北市府近期也會輔導業者申請經濟部觀光工廠評鑑，促進地方經濟拓展。

啤酒頭釀造三重總部及觀光酒廠於今（1）日舉辦開幕儀式，新北市副市長劉和然也受邀出席。他表示，新北市每年協助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，推出全方位轉型輔導服務，為了推廣新北市精釀啤酒文化，近期也由經發局協助啤酒頭釀造轉型觀光化，申請經濟部觀光工廠評鑑。

劉和然指出，新北市至今已輔導多元特色主題，如食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等22家業者轉型觀光工廠及產業文化館。啤酒頭釀造酒廠位於三重頂崁工業區內，臨近捷運先嗇宮站，廠房面積共415坪，除了帶動就業機會外，也讓大眾更了解精釀啤酒產業文化，並促進地方經濟發展。

啤酒頭釀造董事長葉燦昇表示，從麥芽碾碎、糖化、煮沸、冷卻到入槽發酵，採最高食品安全規格，主力產品為二十四節氣啤酒，濃縮了台灣四季的味道。成軍七年得獎遍及海內外，曾獲多項世界啤酒競賽獎牌。另外也感謝新北市府提供觀光工廠輔導資源，協助轉型規畫，讓啤酒頭釀造酒廠結合生產、觀光、教育三重目標，向大眾推廣啤酒文化與釀造科學。

經發局補充，除「啤酒頭釀造」酒廠目前正在申請經濟部觀光工廠評鑑外，在五股區的豐得國際實業也將以好食生鮮食材為主題打造觀光工廠，預計明年成立，為新北市觀光工廠再創新生機。

市府未來將持續協助工廠轉型，提供輔導資源，協助主題企劃、空間展示及經營策略等轉型規劃。另外，新北市推出工業區立體化方案，最高可取得50％容積獎勵，讓企業取得更多樓地板空間，提升企業投資意願，也帶動廠房及設備更新，扶植產業自有投資研發、改善工安環保，讓新北產業繁榮發展。

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