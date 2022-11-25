民眾黨新竹市長候選人高虹安於孔廟廣場舉辦選前之夜晚會，晚間7點多台北市長柯文哲到場站台，現場突然下起滂沱大雨，但支持者依然熱情相挺。柯文哲向台下民眾懇託，這次選舉是改變契機，以前在新竹市只有藍綠兩黨，如今有第3個選擇，盼市民支持有國際視野、理工科嚴謹訓練，又有科技業和國會經驗的高虹安。

柯文哲上台致詞時說，新竹是他的故鄉，自小在此長大，他非常關心新竹，新竹有竹科是全世界資通訊重鎮，平均收入最高，理論上最有活力，過去幾十年發展不如預期，所以這次選舉是改變的契機，到底要選擇停滯，還是創新前進。

柯文哲也說明天是投票日，因為這票不僅決定新竹市未來4年，也決定台灣民主政治未來的發展，他也坦言這次選舉選得非常難看，沒想到新竹市會躍上全國媒體版面，動用名嘴、側翼和網軍治理國家，影響台灣民主政治，也問台下群眾「是不是要跟它說NO？」

柯文哲說，台灣的未來還是在大家手上，明天的投票將決定，到底要留下什麼樣的台灣給下一代。過去3年疫情肆虐，通貨膨脹，高物價加上台灣低薪高房價，三明治時代活得相當辛苦，年輕人無力感，所以對政治不僅失望甚至絕望。

柯文哲也說，過去在新竹市只有藍綠兩黨，如今有第3個選擇，這個選擇可以讓擺脫過去30年藍綠意識形態，可以選擇讓新竹人在選舉的時候，不需要再含淚投票，可以讓新竹選出理性、務實、懂得科學治理的市長，那就是高虹安。

柯也說，不是消滅藍綠，而是讓藍綠可以和諧生存，過去因壁壘分明無交流，沒有共同解決民生問題，新竹需要一個多元共榮的社會，能夠包容每個人，把人民福祉擺在第1位，而非政黨利益。

柯文哲也讚高虹安有國際視野，有理工科嚴謹的訓練，又有科技業、國會經驗，由高虹安來當市長，盼藉由她的專業，讓新竹有更好的產業生活福利，是目前最適合新竹的市長人選。