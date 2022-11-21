衛福部長薛瑞元昨日因指出有疫苗掮客透過宗教團體前來指揮中心，意圖從中牟利遭陳時中擋下引起爭議，佛光山今天聲明指出，毫無透過掮客購買。

針對去年5月以民間自發性採購疫苗一事，佛光山指出，近日少數公眾人物發言內容悖離事實，因而發出聲明。

佛光山表示，去年國內疫情蔓延，除向醫院警消等單位提供防疫資源外，亦計畫向美國藥廠Johnson＆Johnson洽購疫苗，欲轉贈相關單位分配應急，毫無「透過掮客購買」情事。

佛光山表示，最終該藥廠以與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。