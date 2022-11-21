衛福部長薛瑞元近日因一席疫苗掮客說與藍營槓上，昨天遭批不將掮客是誰說出，就是在說謊。薛今天再度回應，聽到問題時先是大笑5聲，隨後便批藍營「太幼稚了，我不想回答」，並強調現階段仍然沒有要公布掮客名單。

薛瑞元昨天表示，陳時中之所以遭受攻擊，仇恨值高，是因為去年曾有疫苗騙子透過工商、宗教團體前來指揮中心洽談，最後是由陳出手擋下才會讓這些騙子心生怨恨，但隨後卻遭工商大老、宗教團體反駁。

三三會理事長林伯豐昨聞言、動怒表示，工商團體是要捐錢給政府買疫苗，不是要賺錢，政府做錯事，就應承認，以後做正確就好，不要硬拗；去年曾表態願捐50萬劑嬌生疫苗的佛光山也回應，不可能透過掮客買疫苗。

薛瑞元今天在立法院受訪時表示，工商團體如果只是要捐錢，「那就捐了就好，也不會有擋疫苗的事情，捐錢就是由政府去買，就沒有這回事（掮客）。」

至於佛光山去年曾表態捐贈疫苗，薛瑞元也指出，他們曾說要捐疫苗給政府，「但他總要有地方去買，因此一定會有人說，可以想辦法幫他們買到」，之後就會來指揮中心問，而中央就會要求提供疫苗的人，出示原廠願意販售證明，最後就是拿不出來，呼籲外界不要將事情搞混。

薛瑞元說，自己已經講得很清楚，佛光山是很有善心要捐疫苗，不過當時在佛光山答應要買疫苗後，「掮客就會跟他們說你先繳30％的費用去下訂。」薛強調，這不是要護航誰，只是把事情掀開來講，沒有護航問題，整個過程中指揮中心受到很多誤解，現在只是把事實還原。