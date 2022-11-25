中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（本報系資料照）

新冠肺炎疫情持續下降，今日國內新增1萬4138例，較上周五的1萬7952例，下降了21.2％，另增57例境外移入個案、56例死亡，死亡個案中包含3例40多歲個案。截至目前，國內共累計824萬1178例確診、1萬4181例死亡。

國內今日新增的本土個案，以新北單日新增2336例居多，其次依序為台中1841例、高雄1808例、桃園1531例、台南1270例、台北1240例等；境外移入個案則分別自土耳其、中國、日本、法國、馬來西亞(各1例)，另52例感染國家調查中。

與此同時，國內今日新增191例中重症個案，其中144例中症、47例重症個案，另有56例死亡。死亡個案中，包含3名40多歲個案，都有慢性神經系統疾病，為1男2女。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中的40多歲男子，曾接種4劑疫苗，長期臥床、使用呼吸器，11月1日呼吸困難、咳嗽送急診，PCR陽性確診，檢查有肺炎需住院，因合併呼吸衰竭，11月3日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

而40多歲的另1名女子，曾接種2劑疫苗，10月18日快篩陽，居家照護期間，10月22日因症狀惡化就醫住院，發現肺炎及腸胃道穿孔，11月17日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭、腸胃道傳統併敗血症。

另1名40多歲女子，未接種疫苗，10月28日快篩陽確診，11月4日因發燒、頭痛之急診，生命徵象不穩定，插管轉加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等治療，病況惡化，11月19日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克、急性腎衰竭。截至目前，國內共累計824萬1178例確診、1萬4181例死亡。