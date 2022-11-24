衛福部部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上中央流行疫情指揮中心，意圖從中牟利。擁有台灣、美國雙律師資格的國民黨立委李貴敏昨（23）日質詢，「有沒有依法通報申報」及「其本身或衞福部迄今收到的通報案件有幾件」？薛竟回覆申報件數為0，讓李忍不住質疑，這意思不就代表，衞福部對於關説請託，從不理會《公務員廉政倫理規範》第十一條要求，「公務員遇有請託關說時，應於三日內簽報其長官並知會政風機構」嗎？

李貴敏昨日在臉書發文表示，掮客疑雲全民都關心，既然明知有掮客介入疫苗採購，這是何等嚴重的問題？為什麼薛瑞元和衛福部官員依舊黑箱，自稱提供掮客名單「太幼稚、不想回答」？與掮客接觸衛福部官員不知道法律規定需在三日內通報長官與政風單位嗎？

李貴敏指出，薛瑞元昨日在立法院被她質詢，「有沒有依法通報申報」及「其本身或衞福部迄今收到的通報案件有幾件」？竟回覆申報件數為0。這意思是衞福部對於關説請託，從來都不理會《公務員廉政倫理規範》第十一條要求，「公務員遇有請託關說時，應於三日內簽報其長官並知會政風機構」嗎？

對此，李貴敏質疑，薛瑞元不是才信誓旦旦的説，行政單位所作所為都合憲合法嗎？無視法令規定，我行我素的衞福部，不是自己打臉自己嗎？綠營立委不也都質疑，如果有掮客為何不按「未遂犯」處理？薛居然推說因為沒有著手？試問，都已判斷是掮客，宗教及工商團體也都被騙而被衞福部擋掉才倖免於難？何來沒有著手不構成「未遂犯」？