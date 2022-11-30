九合一大選上周末落幕，但國內約6.5萬人因確診新冠肺炎而無法外出投票，監察院今天表示將申請自動調查。衛福部長薛瑞元認為，調查目標應為「無法出門就無法投票」，屬於中選會職責範圍，但仍和中選會密切合作面對監察院的調查。

監察院今天發布新聞稿表示，中央選舉委員會公布之選務防疫規範，針對尚未解封的確診者不得進入投票所投票，無替代方案且有罰責，恐影響新冠肺炎確診者投票權及影響修憲複決案之通過，監察委員紀惠容、葉大華申請自動調查。

紀惠容、葉大華指出，中央選舉委員會對於確診者投票之措施及研商機制為何？在我國針對疫情陸續全面解封的情況下，確診者不能投票且有罰責，究竟有無牴觸憲法？倘在不影響人民投票權下，中央選舉委員會有無擬訂其他替代方案，以保障人民投票之權利？由於我國目前並無不在籍投票制度，此限制是否將影響修憲案之通過等疑義，均有深入調查瞭解之必要。

薛瑞元今天出席「第四屆CHR健康企業公民頒獎典禮」會前受訪指出，此事應分成兩個方面，一個是衛福部這邊說「確診者不能出門，這是有所依據，以前大法官釋憲也談過這件事，第二個部分才是說「不能出門所以不能投票」，這部分是屬於中選會的職責。

對於監委申請自動調查，薛瑞元回應，應該調查的目標是中選會這部分，不能出去為什麼就不能投票，是否有比例原則的問題。但他也強調，衛福部在這件事情上，還是和中選會密切合作，來面對監察院的調查。

民進黨在九合一大選中慘敗，外界指責薛瑞元「疫苗掮客說」是弄巧成拙，恐成本次選舉戰犯。面對內閣改組後的去留問題，他不願多談，並且再度回應表示「戰犯不是由自己來認定」。至於選後是否曾和前衛福部長陳時中見面，他連說三次「沒有」，隨後邁步進入會場。