國民黨徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，此次補選期程僅60 天，被外界認為是史上最短，國民黨認為這樣安排選舉期程是政治操作。對此，中選會直言，過去辦理立委缺額補選，實務上短則 40 餘天辦理投票、長則 80 餘天，與過往諸多前例並無差異。

中選會表示，以2014年為例指出，第8屆立委苗栗第2選區、南投第2選區、屏東第3選區缺額補選，2014年12月25日出缺，2015 年2月7日投票，辦理期間短則43天，長則如以 2008年為例，辦理期間86天，此次北市立委第3選區立委補選投票日期，先前已多次說明。

依「公職選罷法」規定，區域選出的立委在就職後因辭職出缺時，應自辭職之日起3個月內完成補選投票；但其所遺任期不足1年時，不予補選。

中選會指出，考量法定投票完成期限、籌辦各項選務工作所需時間、避免與考選部、教育部或學校等機舉辦的考試或補班日（補上課日）同日，以免影響應試考生等各界投票權的行使，也須避免與紀念日及節日放假同日，如競選活動期間也不適合於農曆春節連假期間進行等因素。

中選會提及，加上立法院會期2月1日開議，為使該選區具有立委以表達其民意，保障其參政權利。1月7日 ( 星期六 ) 為補行上班日，因各學校行事曆業已排定該日為上課日；1月13 日至1月15日為112學年度大學學科能力測驗考試日期，考量避免影響大學學測進行及考生家長行使投票權因素。而至1月 20日至29日為農曆春節期間，投票日期訂於該期間將影響民眾農曆春節連假安排，故擇訂於1月8 日 (星期日) 辦理。

中選會強調上述說明與諸多前例可知，其所需考量的因素很多，除地方選委會的合理籌備期間外，也須避開農曆連假並兼顧立法院會期等各項因素，中選會及各地選委會均依法、依例辦理補選。