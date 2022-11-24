九合一選舉將於26日投票，許多政治人物都選在25日這天舉辦「選前之夜」造勢活動。新北市市長侯友宜與民進黨候選人林佳龍，都選了板橋火車站旁舉辦選前之夜，兩地路程不到1分鐘，讓警方嚴陣以待。媒體人韋安則直呼不知林出這是什麼招，莫非是「來亂的？」他認為，不排除是林陣營盤算，在如此相近距離下，萬一雙方支持者發生衝突，可為自己的選情造勢。

韋安昨（23）日在臉書發文表示，明明有同樣位在板橋的第二運動場可以借用，林佳龍競選辦公室非要借，離侯友宜選前之夜場地僅300公尺距離的地方來辦選前之夜。這讓新北市的公務員很頭大，不借林他喊黑箱、行政不中立；借給他又說你們都同意了，若出什麼事，新北市政府要負責。

韋安酸，相信新北市民，不分支持藍綠，素質都蠻高的，不會發生什麼對立衝突，「但林佳龍的素質怎樣？就不曉得。」韋直言，「來亂的？選前之夜林佳龍要出『什麼招』？」並大膽猜測，此舉目的會不會不是為了自己選情造勢？而是故意耍花樣？或是搞些什麼莫名其妙的事？當天就知道了。

韋安更質疑，林佳龍陣營已借到的板橋第二運動場，到捷運站的距離，和板橋第一運動場差不多，甚至還短一些。板一屬於海山分局轄管，板二則屬於板橋分局。在警力調配，以及疏散動線相對單純，對選前之夜活動的交通與安全最有保障，現在出問題到底誰負責？