衛福部長薛瑞元29日出席健保署「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，會前受訪時被問到內閣改組問題時表示，組閣是整個團隊做決定，他個人去留不重要。（郭吉銓攝）

衛福部長薛瑞元今出席「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」。（林周義攝）

民進黨在九合一選舉中慘敗，六都中僅拿下台南、高雄，中部及北部均由國民黨拿下。衛福部長薛瑞元日前提出「疫苗掮客說」被視為是壓垮民進黨候選人陳時中的最後一根稻草，他昨強調政務官為政策辯護天經地義，但要負政治責任不會迴避。今被問及負起政治責任是否是離職？薛瑞元說「哈哈，你們不要問我這個啦」，並表示他個人的去留不重要。

薛瑞元今出席「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」時，針對內閣改組後是否會離職先稱「哈哈，你們不要問我這個啦」，內閣改組是全盤的考量，一次的選舉失利，在施政上不應該因此延遲下來，所以這個會全盤來考量。

「當然黨內也在檢討中，是否有一些內閣改組，應該是我們閣員去做決定」，薛瑞元說，我們最後還是要看最後組閣的團隊怎麼去做決定，我個人的去留不重要。

至於健保部分負擔新制的上路，是否因選情而有變數？薛瑞元說，正式的上路時間還是需要再觀察看看，如果估計沒錯，應該在上半年開始，若有其他的考量，是不是要再延後，目前還不確定。原則上是在第1季，但若經濟的復甦力道不足，那就還有延後的可能，還是要看實際的發展。

薛瑞元說，新制延後的考量在於對民生的衝擊，對民眾來講，調整後，雖對弱勢有特別的保護措施，但是對一般民眾來講，的確可能造成負擔稍微高，需考慮現在的經濟狀況是否承擔得起，大家也知道，物價在波動當中，整體考量是有必要的。

健保署長李伯璋表示，部分負擔對健保的財務不是增加很多，但希望民眾有費用意識，這樣大家對醫療的決策，醫師病人有共享概念的時候，醫療品質就會有改善。假如能減少不必要的浪費，每人少看一次門診，支付點數可以少378億點，將資源有效利用，用於罕病、癌症用藥等支出。

另在疫情方面，針對《傳染病防治法》的修法，薛瑞元表示，修法已經在啟動，昨天疾管署也做了討論，有些比較急迫的問題，他們應該是整理出來了，這幾天會跟他做報告，他會負起這個責任來提供意見。