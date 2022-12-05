總統蔡英文4日邀集府院黨高層開會，會議達成幾項重點包括，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，針對府院與各部會下一個階段布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。此意味內閣改組時間點就在立院會期結束後。

總統府發言人張惇涵晚間轉述，蔡總統今天下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長兼代理黨主席陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。

張惇涵表示，執政黨面對選舉挫敗，蔡總統除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。而今天會議初步就4個重點面向聚焦討論。

他說，執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔。在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊雖然每天都全力因應挑戰，但必然有欠周全，需要再努力之處。

張惇涵指出，執政團隊必須更與人民感同身受，蔡總統請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民；接下來施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

張惇涵轉述，會議提到執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作。這次選舉，在野黨在多數的縣市取得執政權；因此，中央執政團隊必須謙虛以對，面對新民意產生的縣市首長。

在朝野關係上，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。

張惇涵轉述，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，至於選後府院黨的布局，民進黨已按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

他說，會議歷時約兩個半小時，選後各項檢討工作不會到今天就停止。蔡總統也認為，國家前進的腳步不能停下來，必須站穩腳步，讓台灣繼續往前進。