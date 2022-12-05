蔡英文總統昨天召集府院黨高層檢討會議，敲定明年立院結束後內閣改組，台灣民意基金會董事長游盈隆呼籲蔡政府，回應人民的喜好必須及時，不能推拖拉，延到明年1月中內閣改組，那是典型的緩兵之計，民怨會有增無減。

九合一選舉民進黨大敗，游盈隆表示，台灣社會至今還籠罩在悲喜劇中，有人歡喜，有人悲淒。

針對蔡英文昨天在選後第8天召集會議回應社會各界的要求，他說，蔡英文透過幕僚發了篇長長的新聞稿，大意是說「你們講的我聽到了，但我還需要更多時間想清楚」。這暗示內閣改組已成定局，但接下來黨內還有很多重要的事會發生，有沒有腥風血雨？目前不知道。

游盈隆分析，如果說鄭文燦與蔡適應「論文門」是這一切應變的序曲，應該不算離譜，這簡直就是鬼使神差。「王爾德有一句名言：每一樁醜聞的基礎都建立在不道德的必然上。偉哉，斯言」。

他呼籲蔡政府，必須謹記在心的是民主政治的金科玉律「政府必須回應人民的喜好」，而且必須及時回應，不能推拖拉，延到明年1月中內閣改組，那是典型的緩兵之計，民怨會有增無減。