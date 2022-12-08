高齡89歲的藝術家孔依平昨送上手寫對聯給新北市長侯友宜，希望他「宜倫宜政友國友親」引發2024聯想，侯友宜今被問到2024總統大選時表示，他每天還是把新北市市政列為最重要的工作，老師書法筆勁寫得很棒，90幾歲的長輩寫出來的書法可以講令人嘆為觀止，真的寫得很好。

媒體追問2024，侯友宜強調，他每天還是馬不停蹄，跟議員、里民朋友緊密連結在一起，還有很多的事沒有做完，年底要完工的佳和公園這是他非常在意的一件事情，最重要他現在的角色是新北市長，把新北市的角色做好，讓新北市能夠不斷地往前走，可以比昨天更好，所以今天好好做事，才是我們應有的本分。

侯友宜指出，孔老師的意思是希望每一個人都能夠為國為民認真打拚，繼續努力加油。

至於游盈隆指侯友宜是兇悍大金剛，副總統賴清德是獅子王，然柯文哲市長是哥吉拉，侯友宜今表示「我們都是人類」，人類還是把自己該做的事情做好，每一個人都有自己的工作，每個人都有自己的角色，唯有在自己工作角色扮演好，然後團結起來為中華民國、為台灣這一塊土地好好做事、好好打拚，這才是我們應該要有的事情、作為。