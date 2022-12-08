九合一選舉落幕，綠營慘敗後力圖振作，三方勢力都劍指2024。台灣民意基金會董事長游盈隆以「哥吉拉、大金剛和獅子王大會戰」比喻民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、民進黨賴清德。他強調綠營敗選11天沒有召開任何有意義的檢討會議，民進黨政權保衛戰目前看來沒有無限樂觀的理由。

「評論政治，有時候我喜歡用幽默有趣的方式做比喻。」游盈隆7日在臉書發文提到：昨天(6日)他用一句「千萬別小看侯友宜，他已經是比哥吉拉還凶悍、更大隻的大金剛」，引起一些媒體的關注和討論。媒體今天就此提問，侯友宜市長很有風度地面帶微笑回應，看起來並不以為忤，應該還蠻Enjoy的。此外，有媒體竟然還記得他2017年9月用「哥吉拉」比喻柯文哲，當時的柯市長還哈哈大笑，滿心歡喜。

游盈隆表示，如今2024哥吉拉的確可能有機會大戰大金剛，柯文哲大戰侯友宜，雙方到時究竟會使出什麼殺手鐧？誰勝誰負？精彩可期。民進黨方面，目前已浮出檯面的是賴清德副總統，這位被他成大恩師期待的「獅子王」，如果能得償宿願代表民進黨參選2024總統，那2024就是最強的猛獸怪獸大會戰，鹿死誰手，不到最後沒有人知道。可以確定的是，2024將是民進黨政權保衛戰，目前看來並沒有無限樂觀的理由。

「11月26日民進黨兵敗如山倒，地方版圖全面退縮到南台灣一隅。」游盈隆指出，今天已經是民進黨敗選的第11天，迄今為止，民進黨沒有召開任何公開的、有意義的、大規模的檢討會議，連時間表或議程都沒有，這樣要如何向憂心忡忡的廣大黨員和支持者交代？