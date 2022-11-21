衛福部長薛瑞元一番民進黨台北市長候選人陳時中的「仇恨值」高，是來自擋了疫苗掮客，還點名疫苗掮客根本是「疫苗騙子」透過工商團體、宗教團體找上指揮中心，意圖從中牟利。國民黨立委洪孟楷今(21日)在臉書發文痛批掮客說，質疑綠營執政為救選情什麼謊言都能捏造嗎？選舉選到要抹黑慈濟、佛光山等團體，是看準出家人不願口舌爭辯好欺負嗎？但遇到抹黑佛也會發火，他直呼：民進黨政府欠佛光山一個道歉！

「為了救選情，民進黨是不是什麼謊言都能捏造？」洪孟楷表示，現在最新傳出掮客說，並且暗指宗教團體有掮客居中穿梭，佛光山總會也於今日下午發出正式聲明絕無此事。要問民進黨政府，選舉選到要抹黑慈濟、佛光山等團體，是看準出家人不願口舌爭辯好欺負嗎？真的欠佛光山一個道歉！

洪孟楷質疑，尤其薛部長居然有臉提捐錢就好，政府沒錢嗎？錯了！政府在疫情期間最不缺的就是錢！防疫紓困預算總共四次總金額8400億，每次都不分朝野最速通過，但決策錯誤買了高端500萬劑，造成三分之一報廢，二十幾億人民納稅錢就隨水流，還好意思叫別人捐錢就好，給民進黨錢買高端讓股價上漲嗎？

「宗教團體雖慈悲為懷，但遇到抹黑佛也會發火！」洪孟楷痛批，掮客說只是紮個假的稻草人轉移焦點，如果提不出真憑實據任由政府高官帶風向，這是台灣最大的悲哀，要求民進黨政府對佛光山一個誠摯的道歉，停止這最惡劣的帶風向伎倆！