瑞士的寶盛銀行(Julius Baer)在周一指出，儘管面臨著充滿挑戰的市場，讓該行大幅削減旗下管理的資產，但寶盛仍可望實現2022年的獲利目標。

該家瑞士第三大銀行指出，在今年1~10月裡，由於受到全球股市和債市暴跌的打擊，該行管理的資產減少了11%，來到4290億瑞士法朗(約4490億美元)。

寶盛說，積極的匯率影響(主要是美元走強)以及新流入的30億瑞朗資金，有助於抵銷管理資產流失的影響。

該財富管理公司在聲明中說，在前兩年積極地實施營收和成本措施的支援之下，將很容易地實現2022年的稅前獲利率、CET1資本回報率(RoCET1)目標。

寶盛還說，將按計畫在2023年2月底之前回購至多4億瑞朗的股票。

該瑞士銀行表示，因俄羅斯入侵烏克蘭，相關的客戶遭到制裁而凍結資產之後，寶盛已將其中10億瑞郎的資產重新歸入託管的管理。