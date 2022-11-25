世界足球比賽中規模最大、最具影響力的世界盃足球賽於11/21在卡達開打，這次的世界盃同時也是史上投入經費最高的一屆，所有的軟硬體設施皆採用頂級規格打造。其中導入MSI微星(2377)FUNTORO智慧球場商業服務解決方案的Al Thumama Stadium球場更是備受矚目，球迷在座位上即可輕鬆享受所有觀賽服務，包括球賽直播、精彩重播、座位點餐、線上購物、明星球員票選、場內即時互動及廣告服務等等，讓球迷擁有一個全新、前所未有的觀賽VIP體驗！

MSI微星科技車用電子品牌FUNTORO所推出的智慧球場商業服務解決方案曾在2018年的Computex Best Choice獎項榮獲Enterprise Application & Service類別獎，隨即於2019 年UEFA Super Cup賽事中首次導入的歐洲Besiktas - Vodafone Park比賽場地，如今再獲得2022年世界盃足球賽認可並導入Al Thumama Stadium球場，證明這套系統不論在設計、品質、穩定性均通過國際最高等級職業運動競技殿堂的考驗。

該系統方案由FUNTORO自主研發設計，系統架構以模組化區塊堆疊設置來滿足超大型球場架構需求，並在每一區塊搭配伺服器自動平衡負載機制，讓整個智慧球場系統以最穩定、最有效率的方式運作。雲端中控平台軟體設計靈活，不需耗費大量人力，即使只有一位工作人員也能輕鬆的操作！

FUNTORO智慧球場商業服務解決方案為球場俱樂部的日常運營帶來創新的商業應用模式而獲得了積極的回響，同時，也協助球團企業及場館運營商提高粉絲參與度、強化品牌形象並創造新的收入來源，包括多元廣告平台和更多企業贊助機會，用最有效率的方式整合多項服務，使場館營運發揮最大效益，精簡人力成本，實現智慧化球場運用。