民眾黨新竹市長候選人高虹安24日開記者會，點出新竹棒球場18項缺失，也質疑市府對新竹棒球場是否為A級球場說法反覆。對此，市府回應，參考體育署「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新竹棒球場設施分級符合A級標準，可舉行國際性、全國性賽事，此前已多次說明。

市府指出，棒球場改善小組已召開17次會議，包括紅土、草皮、打擊視覺區等改善優化項目已陸續完成，近期將邀各方確認改善情形、安排球隊進行訓練事宜，目標明年球季安排職棒賽程，也呼籲特定參選人勿將棒球場作為「政治提款機」，漠視改善小組投入的努力。

市府說明，因新竹棒球場為原地改建，考量工程施作相關條件，在統包需求書中，規畫設計、場地設施皆符合世界棒壘球聯盟WBSC場地標準規定。另，參考體育署「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新竹棒球場設施分級符合A級標準，可舉行國際性、全國性賽事，此前已多次說明。

依體育署2022年11月9台教體署設（一）字第1110040159號函釋，「運動設施規範及分級分類參考手冊」係提供各界設置運動場館時規畫參考使用，屬參考建議性質，非法令強制規範，且因國際場地規範日新月異，工程應依國際各單項總會最新規範，並依工程主辦機關權責，考量基地周邊等現況條件辦理。

市府強調，7月底至今，已針對內野紅土、草皮灑水系統、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區、觀眾席、球員休息區逐一調整，並增設7處固定式轉播平台、優化球迷觀賽視野等，提供更安全的觀賽環境。

經體育署明確說明，市府呼籲特定參選人勿斷章取義、扭曲內容，因選舉抹煞改善小組的努力，也再次感謝中職球員工會在10月18日發表公開聲明，肯定改善小組的投入及用心，希望球場改善工作回歸專業、降低外在因素干擾。