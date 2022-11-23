台南新化食用甘藷產銷班長邱裕翔（左）與父親邱木城，相隔27年獲得全國十大神農獎。（曹婷婷攝）

台南新化食用甘藷產銷班班長邱裕翔，15年前返鄉接下父親邱木城推廣栽種地瓜的棒子，導入科技化創新思維，以無人機、代耕機具、用iPAD開拍機巡田等科技作業模式，提升地瓜產量也把地瓜推向國際，獲得今年全國十大神農獎。

38歲邱裕翔抱回神農獎，而他的父親邱木城27年前則以39歲拿下神農獎，父子相隔27年都是神農獎得主，傳為佳話。邱木城是新化瓜瓜園創辦人，也是新化食用甘藷產銷班的第一代班長，當了25年產銷班長，任期屆滿後，已將棒子傳承給邱裕翔。

邱木城說，他當年是推廣栽種地瓜產業，提升地瓜整體價值，兒子更勝一籌，打開地瓜能見度，將地瓜從外銷荒漠到目前已行銷到18個國家。

台南市政府農業局長李建裕今天特別代表市長黃偉哲到台灣甘藷產業策略聯盟辦公室貼紅紙祝賀。李建裕說，虎父無犬子，期待邱家一家3代能有3個神農獎。李建裕提到，地瓜產業從單打獨鬥到籌組聯盟打團體戰，壯大地瓜產業，也帶動年輕人返鄉參與務農。

被稱為科技農夫的邱裕翔說，目前田間導入無人機、以iPAD開拍機巡田等，結合現代科技工具與管理技術，目前產銷班建立有生產履歷及完善契作經營制度，制定標準化作業流程，也成立台灣最大甘藷機耕團隊，農耕隊成員平均約30歲，讓農業走向科技化及年輕化。

他也提到，未來希望讓農作生產愈來愈省工，兼能提高農友收益收入與保障，同時也讓農耕隊的技師保障所得。他說，地瓜過去是支撐台灣人民經濟生活的重要農作物，獲得神農獎很開心，也代表這些年的努力被看到了，接下來將持續努力，繼續帶領159位班員邁向下一個30年，讓新化甘藷發光發熱，帶領台灣地瓜打世界盃，讓全球看見台灣農業的美好。