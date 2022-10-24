由於對中國經濟前景的擔憂，日經指數在午後吐出了早盤大部分的漲幅，並收在2萬7關卡以下。
周一日經225指數收漲84.32點或0.31%，為26974.90點。東證一部指數升5.21點或0.28%，為1887.19點。
日經開盤強勁，至午休時間已上漲超過1%，主要是受惠於市場樂觀情緒，認為聯準會將放緩鷹派態度，此外日圓走軟，也有益於企業獲利。
然而隨著香港和內地股市出現不斷拋售，人們開始關注中國的情況。中國國家主席習近平在中共20大會上選擇了新的領導團隊，並將重點放在以意識形態驅動的政策上，犧牲掉經濟成長的重點；這也包括了有爭議性的清零政策，以及導致房地產崩盤的「共同富裕」提議。
三井住友資產管理策略師Masayuki Kichikawa說，這至少會減緩中國經濟反彈的步伐，「而我們需要對中國經濟下行的風險保持警惕，這對日本投資人信心沒有帶來幫助」。
房地產股跌2.12%，為表現最差的板塊。
J.Front Retailing大跌3.7%，為跌幅最大個股。百貨公司業者三越伊勢丹下跌3.56%，高島屋也跌3.28%。
緊隨在後，三菱地產跌2.6%。
大量投資中國新創公司的軟銀集團跌0.43%。
晶片股上漲，東京威力科創升2.0%，愛德萬測試升3.1%。
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