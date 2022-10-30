中油宣布自明（31）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，終結油價連三跌，調漲後，92無鉛汽油每公升漲至29.1元、95無鉛汽油30.6元、98無鉛汽油32.6元、超級柴油26.9元。

中油表示，本周受市場擔憂俄烏衝突規模擴大等因素影響，導致國際油價上漲。國內油價依公式計算漲幅為2.43％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.5元及5.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.0元及5.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元。

另依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之4.2元及5.5元均由中油吸收，累計111年至9月底止，中油共吸收約361.4億元。