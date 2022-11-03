台北市長選戰三腳督形勢逐漸明朗，原本民調第二名的無黨籍候選人黃珊珊落居第三，前立委蔡正元2日在《頭條開講》節目指出，2018台北市長柯文哲拿58萬票，有30萬票是民進黨支援的，但黃珊珊不是柯文哲，目前民調縮是藍綠回歸基本盤的結果。國民黨候選人蔣萬安今年環境條件比2014、2018好，至少能拿65萬票起跳，如果陳時中拿到45萬票、50萬票，剩下的黃珊珊就沒多少票了，這是選民結構所決定。

蔡正元曾被前立委沈富雄稱讚鬼點子很多。蔡正元在選前20餘天分析台北市長選情，依過往經驗大膽估票，他認為「黃珊珊說要承繼柯文哲的選票，這是不可能的事情！」，強調當時跟丁守中競選的時候，不要忘記，柯文哲拿58萬票，丁守中也拿58萬票，兩個只差3千票而已，而且有30萬票是民進黨過來支援他的。可是妳黃珊珊不是柯文哲，妳在藍綠兩邊跑來跑去，妳從來沒有在綠裡面被認可過，投民進黨年紀比較大、省籍意識比較強的，不可能投給妳！

蔡正元指出，所以為什麼看到黃珊珊民調一直在縮？它是回歸基本盤，表態是一件事情，願意去投她又是另外一件事情，願意投是一種習慣性的選民結構所造成。蔣萬安再怎麼差，選票不會比連勝文、丁守中少，他的環境條件比他們兩個好，所以他65萬票起跳是很正常的。剩下的，如果陳時中拿到45萬票、50萬票，剩下的黃珊珊就沒多少票了，這是選民結構決定。

「唯一變數，除非候選人犯下致命的錯誤。」蔡正元表示，比方說很嚴重講錯話，或突然冒出一些奇奇怪怪的事情，那就沒辦法了。