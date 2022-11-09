民進黨北北基桃市長候選人昨推每月1200元的「首都通交通月票」，範圍從雙北擴至基隆、桃園，並納公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運，總經費35億盼中央埋單，但交通部稱只會提供一次性補助。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊9日質疑，若此政策無法讓自有運具者改搭大眾運輸，補貼便毫無意義，也痛斥民進黨在選前開支票只為贏得勝利，此舉非常不可取。

黃珊珊上午參與北投中繼市場開幕典禮前接受媒體聯訪時說，台北市政府推出1280月票政策好多年，她當議員時就希望市府推，如今已經4、5年了，這段時間全靠市府力量在做，而提出此計畫之一的民進黨新北市長候選人林佳龍，當時應該還在交通部長任期，當時都沒想到要做此事，卻在選舉時突然提出來。

黃珊珊指出，北北基因屬都會區，推動月票政策較容易，若將其他縣市納入，必須算盡公車轉乘成本，而且綠營所提的月票價格降得比都會區還低，對於桃園等其他縣市來說，真的負擔得起嗎？

黃質疑，中央若要補助，重點在於此政策是要吸引通勤族搭乘，還是讓更多人回到大眾運輸。她強調，政策要有目的性而非單純發錢，若只是讓原來通勤者減少花費，或能讓使用自有運具的人轉而使用公共運輸，這才是最重要的，「如果你的政策沒辦法讓自有運具的人跳過去坐公共運輸，這個補貼是沒有意義的。」

媒體追問，民進黨盼中央補助35億執行北北基桃交通月票，但交通部說只願一次性補助，其他還是由地方政府自己負擔。黃直言，這就如中央去年三讀通過軍公教加薪4％，財源第1年由中央補助，第2年由地方政府自籌，「中央永遠玩這種把戲，我今天開了一張支票，結果地方政府買單。」

黃珊珊表示，雙北原先就有在運作交通月票，接下來其他城市能負擔得起嗎，但重點不是在於此，而是政策若沒有長遠規畫，只是在選舉前開支票為了贏得勝利，她認為此舉非常不可取，財政紀律不能用來成就某個政黨的利益。