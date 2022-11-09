國民黨台北市議員徐巧芯爆料民進黨台北市長候選人陳時中酒後摟抱、牽手人妻醫師，還指控伸出「鹹豬手」。陳時中競選總幹事吳思瑤日前表示，「選情急了，就出奧步？」前民進黨立委沈富雄指出，陳時中陣營提到這個議員為什麼搞他，是因為該議員選情急了，沈富雄不禁說，「徐巧芯的民調排名很前面」。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，從陳時中在每一個困境裡頭所講的「金句」，可以看出這個人的品格，還有他的人文素養。陳時中說，就是他辯得太好了，他們急了，所以搞他，還有陳時中陣營提到，這個議員為什麼搞陳時中，是因為該議員選情急了；沈富雄不禁說，徐巧芯的民調排名很前面。

沈富雄指出，陳時中沒有道歉，李醫師私底下向陳時中道歉。沈富雄覺得，李醫師是好人，她說，就是她才會惹這件事情，她已經不去講誰是誰非，反正是她不對，沒有她就沒有這件事情。沈富雄覺得，其實這個時候當事人最好什麼話都不講，就躲起來，不要講話最好。

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