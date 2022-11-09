根據《菱傳媒》公布最新的台北市政黨支持度網路民調結果，國民黨26.82%、民進黨26.78%，難分高下，民眾黨為14.28%，中立選民則有27.03%。前民進黨立委郭正亮表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安把整個藍營拉起來了。

針對最新的台北市政黨支持度網路民調，國民黨為26.82%，郭正亮9日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，這算難得，藍營的民調大概就是蔣萬安的支持度。蔣萬安把整個藍營拉起來了，通常會有這個效應，比如總統蔡英文民調高的時候，民進黨的支持度也拉高了。而綠營在北市的政黨支持度，本來大概就是這個數字(26.78%)，民進黨台北市長候選人陳時中並沒特別高。

郭正亮指出，蔣萬安的台北市支持度明顯比國民黨高，國民黨的支持度，他沒有看過超過20％。黨內如果出了一個很明顯的明星，就會拉高選民的投入，選民會連帶支持所屬的政黨。

另外郭正亮認為，國民黨的選民，沉默的比較多，而這次選戰，綠營寄望4大公投時的「神秘票」，綠營對此充滿信心，可是大家不要忘了，綠營在北台灣基本上是輸的，四大公投的投票率也是非常低的，像桃園、新竹在四大公投並沒有贏，所以這就是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的隱憂。而四大公投大贏的是南台灣，南台灣本來就是民進黨贏，因此，這次投票率會比原來低。