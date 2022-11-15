台北市長選戰拚至如火如荼最後階段，國民黨候選人蔣萬安除了自己勤跑行程，妻子石舫亘也挺著三寶孕肚當起「最強分身」幫忙拜票。蔣萬安競辦副發言人蕭羽耘在旁護駕，看到蔣萬安有賢妻甘苦與共令人稱羨，忍不住發文說「有一種愛叫石舫亘」，而蔣萬安本尊親自留言回覆一句話更是閃爆眾人。

「有一種愛叫石舫亘！」蕭羽耘今(15日)在臉書發文表示：牽手作夥行第一天，舫亘姊帶著還在肚子裡的「三寶」拜票，看著大腹便便為先生而走的身影，似乎明白了有一種愛叫石舫亘。萬安哥和舫亘姊在大學生涯認識，他們一起求學、一起遠赴他鄉打拚、從結婚生子再到回鄉耕耘。將彼此的美好青春交付給對方，兩人相互扶持、攜手前行。

蕭羽耘說：大家應該聽過萬安哥分享過無數次，金融海嘯失業當下，是舫亘姊輕拍他的肩，告訴他「別擔心，我養你」。「我養你」在舫亘姊不同的時空背景，或許是我愛你、我在乎你，亦或是我永遠支持你。所以先前歷經兩次輔選的舫亘姊，這次即便懷有身孕仍不希望缺席。再看著挺著孕肚的舫亘姊，「我想，萬安哥的人生，有舫亘姊甘苦與共，令人稱羨。」

蔣萬安也在蕭羽耘這篇貼文下留言問候：「辛苦舫亘，謝謝羽耘！幫我照顧好她跟肚子裡的三寶。」愛家好男人留言閃爆眾人，留言瞬間破500網友點讚。