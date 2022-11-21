選戰進入倒數，無黨籍台北市長參選人黃珊珊公布勞動相關政見，她強調勞工是城市發展的穩定基石和經濟發展的重要動力，主張以維護勞工權益、建構職場安全體系、培育優質勞動力、友善就業環境及強化勞資關係5面向，作為勞動政策基本原則，並針對新手爸媽托育問題、銀髮族就業祭出解方。

黃珊珊指出，過去8年，台北市政府建立勞動條件陪同檢查制度、勞動權益中心一站式服務、勞工條件健檢師入場輔導服務、百人以上事業單位勞檢覆蓋率100％、終結勞健保費爭議款、強化臨場健康服務、締結安全伙伴合作推動職業安全、首創進行營造工地酒精性飲品管制、勞動教育校園扎根。

此外，台北市也首創「銀髮職務新創中心」、成立南港銀髮人才服務據點、首創「你上工，我加薪」就業專案、推動「千人防疫就業方案」以及「就業甄選數位化系統」等，積極建構全方位的勞動政策。

為因應外送業興起，台北市已於2020年制定並通過全國首個《外送平台業者管理自治條例》，從此外送員可透過市府1999專線陳情保障權益，今年7月更實施自治條例部分條文修正案，調高外送員意外傷害保險額度至300萬元，另增列屬地認定，只要外送員在台北市提供服務，縱使業者總公司設在外縣市，仍受自治條例規範。

黃珊珊表示，上任後將在現有基礎上持續加強勞動保障與勞工福利機制，包括擴大勞檢覆蓋率，4年內全市50人至99人事業單位的勞動檢查率100％，同時實施專案檢查，擴大對特別危害健康作業勞工的保護，加強臨場健康服務及特殊健康檢查的分級評估及管理。具特別危害健康作業的事業，單位醫護人員配置率應達50％以上。

同時增加相關補助項目，如特殊與中高齡、高工時從業人員健檢補助，取得證照獎勵金、職業災害慰助金等，並提高工會評鑑獎金。

黃珊珊說，因應宅經濟衍生的新勞動工作型態，將檢討勞動法令以適時保護勞動者工作權益與安全，包括要求新設公司或企業雇主，須接受勞權教育課程研習，另放寬一定比例勞教課程，增加工會專業技能課程，而1行政區也將設立1銀髮人才服務據點，配合銀髮職務新創中心，積極開發銀髮友善企業，鼓勵並促進銀髮就業。

黃珊珊指出，未來將鼓勵企業內部設立幼兒園或托嬰中心等托育機構，或與合法托育機構合作，以簽約方式提供員工托育子女福利服務，或由公司直接補助員工的托兒津貼，營造友善職場環境，並持續推動「台北市職場性別平等認證」，在4年內，認證事業單位以增長3倍為目標。

最後，黃珊珊認為，成立工會是勞工基本權益，她會鼓勵勞工鼓勵成立工會，勞工才能藉此為自己爭取權益，並支持簽訂團體協約，至於無工會的企業，也應定期有效召開勞資會議作為溝通橋樑。在解決勞資爭議上，她主張推動修正自治條例，不再設限補助及訴訟案件類型，會努力爭取議會支持，擴大勞工保障。