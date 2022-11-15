九合一大選倒數，台北市長三腳督戰況激烈！最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以36%居冠，無黨籍參選人黃珊珊27%，民進黨參選人陳時中則為20%。該民調發現，台北市選民最不希望看到陳時中當選，比率高達四成八。

據《聯合報》今公布其所做最新民調顯示，蔣萬安以支持度36%居冠，黃珊珊、陳時中則分別以27%、20%落後。此外，該民調發現，台北市選民最不希望看到陳時中當選，比率高達四成八，最不想看到蔣萬安當選的比率則為一成七，最不想看到黃珊珊當選的比率僅百分之三。

值得注意的是，該民調也顯示，在市話調查中，蔣萬安以三成九支持率大幅領先黃珊珊、陳時中；至於手機族則以支持黃珊珊的人較多，以四成一支持率超前蔣萬安十四個百分點。

該調查於11月11日至13日晚間進行，成功訪問1196位設籍台北市成年民眾，另有169人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.9%。