薛瑞元曝陳時中擋疫苗掮客 柯文哲酸：比豬隊友還豬 @中時新聞網 ​

日前衛福部長薛瑞元指民進黨台北市長候選人陳時中因為擋了疫苗掮客、疫苗騙子，所以才拉高仇恨值；陳時中今(21)日表示，當時很多企業熱心募資想捐疫苗幫助政府，然而他們接觸的國際掮客經調查根本沒有貨源，有鑑於韓國已有過遭詐騙的案例，因此衛服部當時才出手阻擋，「並不是指商業界想欺騙政府」。

薛瑞元的說法不僅被台北市長柯文哲嘲諷是「豬隊友」，更有綠營人士砲轟若是因此連累陳時中敗選，「薛瑞元是頭號戰犯」；對此陳時中表示，在疫苗緊急的時候，企業界、商業界很多人很熱心要來捐獻幫助政府，而國際掮客也多所接觸，然而這些掮客經查發現都沒有真正的貨。

陳時中指出，當時商業界、企業界人士已經募了很多的錢，所以想要政府先背書讓他們去付訂金，「但這樣萬萬不可，韓國就有這樣被騙的案例」，所以並不是商業界、企業界要欺騙政府，是掮客要欺騙政府，有一些人不察被利用，都被我們阻擋住了。

針對佛光山當時想捐疫苗卻遭卡關，陳時中指出，佛光山當時有要捐某一家的疫苗，確實也透過一家商業機構來談，但當時經查證，那一家公司因為在美國有檢驗的相關問題，所以已經不做疫苗了，因此佛光山就改捐贈其他的醫療相關器材。

至於薛瑞元，陳時中則替他緩頰，強調他是衛福部長，他具有自己的人格，「怎麼講話、判斷，他自己會負責」，沒有所謂誰是誰的豬隊友，以隊友而言薛瑞元是自己非常好的部屬，現在當部長也非常適合適任。

他說，自己對每個人都非常尊重，大家都是成熟的人，每個人講話、做事自己擔，不用牽拖，這是一個最基本的原則，要互相尊重，這是成熟的社會。

關於確診者不能投票，外界質疑涉及違憲；陳時中則表示，確診者能不能投票，指揮中心會根據《傳染病防治法》做出好的建議，至於怎麼樣來實行憲法賦予的選舉權，那是中選會權責，於予尊重。

最後仍有媒體追問薛瑞元稱「公布掮客名單」的要求幼稚，不過由於已經結束聯訪時間，因此陳時中並沒有對此做出回應。