民進黨在此次九合一選舉中大敗，綠委何志偉昨（26）日就在政論節目中痛批，陳時中陣營內有黑道，更因此與民進黨前祕書長洪耀福隔空互嗆，但其實何志偉還在該節目中透露，他曾被一位有黑道背景的中常委逼迫當眾道歉，直言「接下來這場選舉，我們再往下看，其實會很恐怖、很恐怖」。

何志偉表示，2021年全台平均4天左右就發生一起槍擊案，加上詐騙集團猖獗，他因此開記者會怒批，這些事情再不處理的話誰要下台負起政治責任，結果因為此事，他被一位有黑道背景的人逼迫在中常會上當眾道歉，當時幕僚等人都在，最後該次道歉還被人以類似實況轉播的方式講出去。

何志偉提到，選前傳出許多有能力的人將加入陳時中陣營，但很多人才最後卻沒有進入團隊，就是因為有一些人在中間把陳時中給隔離了，甚至連決策者也被蒙蔽掉。他認為，黨內不是不能有鬥爭，但為了什麼而爭很重要，「所以接下來這場選舉，我們再往下看，其實會很恐怖、很恐怖」。

主持人聽完後馬上詢問，這位有黑道背景的人是誰，可以說出來嗎？何志偉則回應指出「他姓黃，這樣就好了，他也是中常委」，並怒嗆「早上開記者會，下午被逼著道歉，這什麼東西啊！」