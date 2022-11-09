台北市議員徐巧芯指控陳時中疑似酒後有鹹豬手之嫌，陳時中今受訪表示，不會考慮對徐巧芯提告，「不會讓她這樣蹭聲量」；並再向國民黨候選人蔣萬安喊話，「請他公開講徐巧芯跟他的關係不是那麼密切」。

民進黨台北市長候選人陳時中今上午赴萬華富民市場掃街拜票，對於被踢爆10月6日喆園餐敘後陳時中緊握醫師李雅玲左手爭議，陳時中昨晚臉書發文，首度對他說「歹勢的用語，不夠精準」，反讓李承受更大的責難，首度對李雅玲表示歉意，也稱對手陣營利用偷拍，看圖說故事這種不光明正大的方式打選戰，實在令人厭惡。

陳時中今受訪再強調，民眾對於所謂抹黑大家都感到厭倦，選舉還是要回歸選賢與能，大家要持續努力。每個候選人都有責任導引整個選風。

對於會不會考慮對徐巧芯提告，陳時中說，「他個人是不會，不會讓她這樣蹭聲量」。

被問到昨天公布最新民調，蔣萬安36.48，陳時中33.47，兩人差距約3％，陳時中最突出的是中山、大同，被問及其他地方怎麼加強？陳時中說，每一區都是要努力的。不過，他各地方走市場、廟口開講，他的聲勢、支持度都非常強烈，他有充分信心會勝選。