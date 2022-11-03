台驊投控(2636)公布第三季財報，單季營收58.48億元，年減47.62％，營業毛利10.22億元，年減64.36％，營業利益4.41億元，年減72.66％，稅後淨利4.56億元，年減43.52％，每股盈餘3.04元。累計前三季營收239.98億元，年減3.74％，主要今年第一季延續去年需求的熱度，運價創下歷史新高紀錄，第二季起則陸續受到俄烏戰爭、大陸各地嚴格的封控措施，造成供應鏈失衡，又受到全球性通膨影響，市場需求大幅減少而新船仍陸續交付下，連動運價持續下滑以致影響營收表現。董事會也決議配發2022年上半年盈餘，每股分派現金股利5元。

累計前三季稅後淨利為25.07億元，年減13.71％，每股盈餘為17.15元。前三季海運業務營收為172億元，占集團營收比71.7％，年減2.7％；空運業務為39.1億元，年減13.4％；鐵路業務為10.5億元，年減11.9％，內貿物流受惠新客戶增加及大陸內需市場復甦，逆勢成長為18.4億元，年增19.3％。

台驊指出，貨櫃航運市場在第三季顯著走軟，現貨運價下降速度加快，所幸美東航線仍維持相對高點，而近期美西航線跌幅也有所收斂，主因為許多非三大聯盟成員紛紛退出市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式積極減少供給，帶動運價跌幅逐漸縮小。隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象，加上大陸出貨緩慢增加，預期年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，運價將有機會見到止跌或回升。

空運營收同步受到市場需求減緩及運價下跌影響，運價表現從高點至今，跌幅也超過6成。第四季進入電商消費旺季，未來將端看電子產業終端庫存，以及搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品市場需求，為空運添增急單的動能。

中歐班列優勢在於可以直接將貨物運輸到歐洲內陸城市，在國際油價大漲的環境下，深入內陸的運輸也為客戶節省很多卡車運輸費用。根據大陸國鐵集團數據，中歐班列2022年前9月累計開行1.2萬列，年增6.2％，載運量及運價維持上漲趨勢。在鐵路團隊積極開發業務且多元配套提供服務下，營收已逐季增長，季增達24％。

隨著大陸有望放寬防疫措施條件，且市場期待11月G20拜習會有望緩解過去美中貿易緊繃關係，大陸內外銷需求將逐漸回復熱絡，在「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。