客運人流回溫，華航受惠於台灣邊境解封政策鬆綁，第二季起客運持續增班佈局，客運運能逐步恢復且市場需求轉強，第3季客運收入為近三年同期高點，年增497％，也較第二季顯著成長，其中以東南亞、北美及歐洲地區旅客增加較為明顯，前三季客運收入亦較去年同期大幅成長，市場轉強復甦中。

華航2022年第3季累計營收再破千億，前三季合併營業收入1117.83億元，年增21.93％，合併營業淨利42.49億元，合併稅後淨利31.42億元，歸屬母公司淨利36.18億元；每股稅後盈餘 (EPS) 0.60元，相較去年同期每股增加0.32元。Q3單季營收376.98億元，年增9.35％，歸屬母公司淨利1.26億元，每股稅後盈餘 (EPS) 0.02元。

華航第4季整體客運航班增加五成，區域及長程航線完整佈署，看好東南亞商務及旅遊市場，將於12月開航宿霧，2023年 1月開航峴港及清邁，明年農曆春節旺季東南亞區域將提供每週達120班；華航也積極推廣北美／歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等六航權轉機產品，擴大產品豐富度，增裕客運收入。

至於近兩年為主力的貨運，近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，逐漸壓抑貨運市場需求，貨運部分相較於上半年有趨弱現象，但運價較去年同期仍相對高檔，且有支撐力道，然航空燃油偏高，對整體經營造成壓力。

華航強調，會持續強化台灣轉運樞紐地位，優化航網效益，加強精密機台、電商貨物以及冷鏈產品等特殊貨物的運送。隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續。華航將以貨機機隊優勢穩佔商機，持續爭取包機及專案貨源，並整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升，增裕整體貨運營收。

華航表示，會因應市場變化，持續動態調整客貨運營運計畫，主動管控各項風險並建置相對因應策略，積極為後疫情時代旅運發展佈局，全面掌握利基航線，以恢復疫前營運規模為目標。