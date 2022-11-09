因運價走跌，長榮（2603）10月合併營收跌破500億元，月減9.05％及年減13.43％。不過長榮的長約高占比挹注營收，長榮10月單月營收減幅較市場為低，也較前月趨緩。

長榮9日公告營收，10月合併營收456.48億元，較上個月減少45.44億元，月減9.05％，與去年同期比較減少70.82億元，年減13.43％。

受到歐美市場需求因素以及大陸封控政策的影響，供應鏈問題持續，近期運費市場仍呈現波動走勢。

上海航運交易所10月底發布SCFI與CCFI指數分別為1,697.65點與1,862.25點，較9月底分別下跌11.72％ 及20.03％。不過隨著全球塞港情形漸有改善、貨載量逐步回升及長榮的長約高占比挹注營收，長榮10月單月營收減幅較市場為低，也比前一個月趨緩。

長榮累計前10月合併營收為5,619.05億元，與去年同期比較年增1,757.74億元，年增45.52％。