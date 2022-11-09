封控影響消費人流、民生購買力下降，鮮活果汁-KY(1256)2022年第3季合併營收15.4億元、營業利益2.73億元、稅後淨利2.53億元，較去年同期分別減少2.09％、26.97％、3.64％，EPS6.57元，年減15.55％。

若是用上半年的財報來比較，可以看出鮮活第3季營運表現已見回升，且與去年同期相較，合併營收年減幅縮小至個位數，營業利益與稅後淨利年減幅亦有收斂，顯示行業景氣雖然尚未完全恢復正常水準，然已見逐漸復甦跡象。

鮮活表示，自去年第4季起，中國大陸消費市場因為疫情反覆、食安趨嚴，致整體新式手搖茶飲產業面臨市場機制重整，公司面臨營業收入未達最適經濟規模，以及行業價格競爭嚴峻等情況。不過，在公司持續強化產品力下，毛利率已見逐步回穩，今年以來的毛利率表現從首季26.58％、第2季27.66％，至第3季已來到30.7％。

中國大陸仍是全球最大的新式手搖茶飲消費市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，鮮活每年總產能可達13萬噸優勢，未來將持續優化產線，推升公司營運表現。