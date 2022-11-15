代銷業者海悅(2348)第3季合併營收11.61億元，年增3.54％、營業利益3.84億元、稅後淨利1.68億元，則較去年同期減少，主要由於本季新建案開案數量較去年同期增加，然市場買氣未如去年樂觀，以及業外全額提列金毓泰訴訟損失約1億元所致；EPS1.44元，前3季EPS為5.5元。

海悅第3季已全數提列金毓泰的訴訟損失及因前經營者挪用資金所認列的累積虧損。緣於2021年公司透過整合取得台北市議會舊址地上權案特許公司金毓泰50.23％股權後，概括承接其所有權利義務而來。

海悅表示，該訴訟損失及累積虧損，與取得時所評估的全數訴訟相關費用一致，經此次提列完畢，不會再有衍生相關的訴訟費用，且因該案以折價取得，其經營績效上是優於其它地上權案，造成此次訴訟之責任在於金毓泰的原經營者，因此，公司為捍衛股東權益，已尋求法律途徑，向前經營者求償損失。

目前台北市議會舊址地上權案已在今年1月完成動土典禮，海悅將規劃打造台北市西區頂級A辦新地標，目標2025年打造完成頂辦大樓，為公司首例收益性商用不動產。