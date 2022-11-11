蘋果新機好補！玉晶光(3406)第3季稅後盈餘攀升至17.29億元，季增3.63倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元，累計前3季每股盈餘達21.57元，已超越去年全年獲利，玉晶光表示，第4季因已過傳統旺季，未來訂單狀況還是要看客戶實際拉貨而定。

蘋果iPhone 14新機挹注，玉晶光第3季合併營收達71.77億元，季增1.47倍，創下單季歷史新高，營業毛利為30.11億元，季增1.77倍，單季合併毛利率攀高至41.96%，季增4.57個百分點，營業淨利為19.87億元，季增7.39倍，營業淨利率達27.68%，季增19.55個百分點，稅後盈餘達17.29億元，季增3.63倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘達15.34元。

玉晶光前3季合併毛利率為38.21%，年增3.37個百分點，營業淨利為25.66億元，年增42.27%，營業淨利率為19.05%，年增2.69個百分點，稅後盈餘達24.29億元，年增76.9%，超越去年全年獲利，每股盈餘為21.57元。

由於拉貨高峰已過，且逢十一長假，玉晶光10月合併營收為23.14億元，月減15.31%，年增17.7%，累計前10月合併營收為157.83億元，年增21.59%。

玉晶光表示，第4季因已過傳統旺季，所以10月營收稍微較9月低，未來訂單狀況還是要看客戶實際的拉貨而定。