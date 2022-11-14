超微(AMD)宣布「Genoa」的旗艦第四代EPYC伺服器處理器正式量產出貨，為銅箔廠金居(8358)、伺服器板廠金像電(2368)及博智(8155)營運增添動能，加上Intel Eagle Stream即將開始小量生產，金居預估，第4季營運可望優於第3季，博智及金像電預期，第4季營運有望與第3季相近，金像電及博智今年營運更有望連袂挑戰歷年新高。

AMD宣布推出代號為「Genoa」的旗艦第四代EPYC伺服器處理器，並將正式量產出貨，相較於前一代伺服器處理器，Genoa在性能及能效上都有顯著提升，並且可讓企業及雲端數據中心，能夠以更少的伺服器數量及電力損耗來達到更高的運算效能，藉此節省一定程度的開銷成本，業界普遍看好，AMD新平台可望帶動新一波需求。

除AMD Genoa，延宕已久的Intel Eagle Stream目前亦已陸續進入小量生產，兩大伺服器新平台將為明年伺服器產業挹注新動能。

金居前3季稅後盈餘為8.03億元，年減24.29%，每股盈餘為3.18元，其中第3季稅後盈餘為1.16億元，季減62%，單季每股盈餘為0.46元；儘管終端市場變數仍多，銅箔經過兩季左右的調整，庫存壓力已逐漸紓解，近期需求已見回升，金居10月合併營收回升至5.61億元，月增12.15%，年減31.11%，累計前10月合併營收為60.08億元，年減17.68%。

由於金居是Intel及AMD伺服器新平台唯一通過認證的銅箔廠，隨著AMD及Intel新一代伺服器平台產品陸續進入試產，RG 312產品將分別於今年12月及明年1月開始小量出貨，可望成為銅箔廠最早擺脫營運谷底的廠商。

金居總經理李思賢表示，目前看到需求慢慢在提升，銅箔價格亦已經止跌，搭配伺服器及高速新材料產品開始出貨，第4季營運有機會比第3季好，明年第1季看起來跟今年第4季差不多，明年營運可望逐季成長，全年業績可望比今年好。

博智產品以伺服器/網通、工業電腦(含半導體測試設備)為主，今年前3季稅後盈餘為4.84億元，年增91.1%，每股盈餘為9.73元；累計前10月合併營收為29.38億元，年增25.83%。

隨著Intel Eagle Stream和AMD Genoa新一代伺服器平台開始進入試量產，博智第4季營運不看淡，雖然外在總體經濟環境變數不少，在新平台挹注下，博智審慎樂觀看待明年營運。

金像電前3季稅後盈餘為36.22億元，每股盈餘為6.9元，累計前10月合併營收為273.17億元，年成長26.46%，金像電預估，第4季營運有望維持高檔，不排除與第3季相近，全年營運可望創下歷年新高。