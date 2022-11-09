華航（2610）第三季營收376.98億元、年增9.35％，歸屬母公司淨利1.26億元，EPS為0.02元；累計前三季營收1,117.83億元、年增21.93%，歸屬母公司淨利36.18億元，EPS為0.6元，較去年同期每股增加0.32元。

華航表示，受惠於邊境解封政策鬆綁、6月中開放旅客來台轉機及暑假旺季需求，第二季起客運持續增班，運能逐步恢復且市場需求轉強，致第三季客運收入達近三年同期高點，年增497％，也較第二季顯著成長，其中以東南亞、北美及歐洲地區旅客增加較為明顯，前三季客運收入也較去年同期大幅成長，市場轉強復甦中。

華航第四季整體客運航班增加5成，看好東南亞商務及旅遊市場，將於12月開航宿霧，明年1月開航峴港及清邁，農曆春節旺季東南亞區域將提供每週達120班；也積極推廣北美／歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲東北亞來回等六航權轉機產品，擴大產品豐富度，增裕客運收入。

另在貨運部分，近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，壓抑貨運市場需求，相較上半年有趨弱現象，但運價較去年同期處於相對高檔，航空燃油價格仍然偏高，對整體經營造成壓力。

華航表示，將加強精密機台、電商貨物及冷鏈產品等特殊貨物運送。隨著客運復甦，客機大量復飛後增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續。華航將以貨機機隊優勢穩佔商機，持續爭取包機及專案貨源，並整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升，增裕整體貨運營收。