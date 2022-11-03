3日，上季財報大幅下滑的韓國SK Innovation表示，在對俄國制裁力度加大，以及冬季燃料需求增加之下，預計第4季煉油獲利可望慢慢回到水準以上。

上季獲利大減65%的SK Innovation，淨利僅1752億韓元，約1.22億美元，而2021年同期則為5071億韓元。不過，營業利益卻年增5.3%至7040億韓元，營收更是大增82.5%至22.75兆韓元。

SK Innovation是韓國SK的中間控股公司，也就是其上有SK大財閥，旗下有包括主管電池業務SK On，還有韓國最大煉油廠SK Energy等8家不同規模大小的主要分公司。

在韓國蔚山廠與仁川廠，每日平均產量在111.5萬桶的SK Energy，本季產能利用率提升至85%，明顯高於今年上半年76%。受到全球經濟衰退影響，油價與煉油利潤雙雙下跌，故上季獲利能力才會如此大減。

因需求不振以及中國大陸擴大燃油出口配額，SK Energy石油產品上季營利大減1.9兆韓元至3165億韓元。不過潤滑油方面卻創季度新高，來到3,360億韓元，季增808億韓元。公司預估，因冬季對取暖燃料季節性需求加大，煉油方面獲利有機會再增加。

至於屬於新能源的電池項目，SK On上季營收為2.19兆韓元，比第2季1.28兆韓元多出約9062億韓元，大增7成左右。在原物料價格大漲帶動，調高售價並轉嫁客戶後，上季營損也從3,266億韓元，收斂至1,346億韓元。