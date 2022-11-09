新台幣10月兌美元貶破32元，繼續穩住壽險公司獲利。新光人壽10月因新台幣貶值出現的兌換利益，扣掉避險評價後逾70億元，因此單增提近38億元的外匯價格變動準備金，累計餘額已達379億元，今年已增提逾352億元，等於新壽匯兌利益逾600億元。

新光金控9日公告，10月單月稅後獲利11.73億元，在已公告的11家金控中可排名單月第五，累計前10月稅後獲利113.26億元，較去年同期仍衰退逾49％，主要是資本市場表現不佳，各子公司今年資本利得都比去年少很多。

新壽去年前十月稅後獲利逾140億元，今年跟所有壽險公司一樣，可實現股債利益下降，但匯兌利益創史上新高，前十月稅後獲利61.94億元，同比仍是衰退近55.8％，但外匯準備金累積已達379億元，亦創新高，有助在未來新台幣升值時，穩定獲利。

新光銀行前十月稅後賺56.11億元，同比微幅成長0.8％，主要是放款成長，淨利息收益同比成長12％，但因資本市場波動影響客戶投資意願，財管手續費收入微衰，投資收益亦減少，所以獲利僅微幅增加，但已是新光金今年獲利成長的子公司。

證券子公司元富證亦因股市表現不佳，前十月是虧損2.28億元，去年同期則是稅後賺32.13億元。