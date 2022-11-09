金屬機殼廠可成（2474）公布第三季財報，受惠於產品組合改善，毛利率、營益率分別以34.1％、22％登四季以來新高，加計匯兌收益挹注55.21億元，挹注每股盈餘逾7元，可成第三季獲利達50.46億元，每股盈餘7.06元，獲利登上七季以來新高，累計可成今年前三季每股稅後純益達14.7元，已逾2021年全年獲利。

可成統計，集團合併營收為新台幣86.75億元，季增64.3％、年減12.1％。營收季增主要受惠於遞延訂單及一般季節性因素；營收年減則為高通膨及全球經濟下行，以及市場終端需求疲軟所致。惟年減幅度持續改善，顯示產品組合調整，以及來自新業務/新產品/新客戶的貢獻，開始對公司產生正向實質效益。

此外，可成大部份營收以外幣（美金及人民幣）計價，2022年第三季新台幣對美元貶值，產生匯兌收益55.21億元，以可成目前資本額73億元計算，相當於挹注每股盈餘7.56元，為2021年第一季以來新高紀錄。