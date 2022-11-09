驅動IC廠矽創（8016）公告第三季財報，歸屬母公司稅後純益7.30億元，相較第二季明顯減少逾三成，不過累計前三季獲利依舊賺進近三個股本，寫下歷史同期次高。

矽創公告第三季財報，單季合併營收40.66億元、季減10.4％，毛利率41.8％、季減11.1個百分點，歸屬母公司稅後純益季減33.3％至7.30億元，寫下2021年以來單季低點，每股稅後純益6.09元。

累計矽創今年前三季合併營收為141.96億元、年減12.2％，平均毛利率50.1％，年減4.7個百分點，歸屬母公司稅後純益32.41億元，相較去年同期降低23.4％，每股稅後純益27.02元

回顧第三季營運，法人指出，矽創第三季同步受到驅動IC市況轉弱，使消費性出貨動能減少影響，加上驅動IC價格出現修正潮，使矽創毛利率明顯下降，不過由於矽創有車用、工控護體，使單季獲利季減幅度表現優於其他同業，表現相對強勁。