統一（1216）9日公布第三季財報，在中元普渡＋夏天商機加持下，單季營收1,417億元，年增率13.4％，創歷史新高；但食品本業受到大宗原料成本高漲衝擊，統一第三季稅後純益55.26億元，比第二季成長13.8％，但較去年同期衰退3.3％，單季每股純益為0.97元。

累積統一今年前三季稅後純益146.12億元，較去年同期衰退11.4％，換算每股純益2.57元。

統一主管表示，公司今年前三季獲利衰退，主因今年食品及食糧事業受原物料成本大幅上漲，影響毛利；加上台股成交量萎縮，認列旗下轉投資統一證券等獲利大幅減少，影響今年整體獲利表現，不過統一今年營收及營業利益仍維持正向成長。

統一已轉型為投控公司，觀察旗下重要上市子公司第三季表現，與食品相關的統一中控、大統益，皆受到高價原料影響，獲利相對辛苦。統一中控今年前九月淨利為人民幣11.46億元（約新台幣50.2億元），較去年同期衰退23％。不過負責流通事業的統一超、生產馬口鐵的統一實，第三季獲利出色，為母公司營運貢獻挹注。

統一超受惠今年夏天頻創高溫，超商冰品、飲料銷售衝出好成績，第三季稅後純益26.91億元，較第二季增加9.8％，更比去年同期大幅成長三成，創下近六季獲利新高，換算單季每股純益2.58元。累積前三季每股純益已達7.03元。

統一實則受惠第三季中元普渡為罐頭、飲料的銷售旺季，第三季稅後純益7.61億元，季減12.9％，年增8.6％，創歷史第三高佳績。累積前三季稅後純益22.56億元，較去年同期大幅成長66.7％，換算每股純益1.43元，賺三季已經超越去年全年獲利。