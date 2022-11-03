今年以來美國FED大幅升息己達15碼，相對台灣升息緩慢，資金流向美國，央行總裁楊金龍表示，今年上半年央行已進場淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。至於7、8、9月，也有2個月進場調節。對於轉抱美元資產的投資人，楊金龍也提醒，有可能賺了利差、賠了匯差。

今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，為維持新台幣匯率動態穩定，央行今年上半年已經進場淨賣匯82.5億美元，以阻貶新台幣，第三季也持續有調節動作。楊金龍今天在立法院證實，第三季有2個月進場。

楊金龍表示，對於轉抱美元資產的投資人也要注意賺了利差卻賠了匯差，以前新台幣從32元、33元升到27元，但是現在又貶值到32元。現在進去投資人可能預期台幣會到33元、34元，但這不一定，未來可能又有波動。

央行重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。